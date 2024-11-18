Ракетная опасность: по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

По всей Украине вечером 18 ноября объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К, потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась чуть больше 20 минут.

Источник: Воздушные силы, онлайн "Карта тревог Украины"

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

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Обновлено: Через 22 минуты, в 17:59 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.