Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетная опасность: по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Анастасия ПроцПонедельник, 18 ноября 2024, 17:42
Ракетная опасность: по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К
Карта: ALERTS.IN.UA

По всей Украине вечером 18 ноября объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К, потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась чуть больше 20 минут.

Источник: Воздушные силы, онлайн "Карта тревог Украины"

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Реклама:

Обновлено: Через 22 минуты, в 17:59 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В гостинице Киева произошла стрельба: есть погибший и раненые, нападавшего ищут

Reuters: Украина потеряла более 40% контролируемой территории в Курской области

Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией

В воскресенье отключения электроэнергии будут действовать 4 часа

Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев"

За отравлением Ющенко, вероятно, стоит Россия - разведка США рассекретила документ

Все новости...
воздушная тревога
Россия атаковала Украину крылатыми ракетами
РФ всю ночь атаковала Украину беспилотниками
Воздушные силы будут оповещать об угрозах еще и через Viber
Последние новости
00:58
Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами с западными компонентами – CNN
00:25
Ученые считают, что раскрыли еще один секрет долголетия. Он связан с чувством признательности
00:06
боксУкраинский боксер Захожий потерпел первое поражение в карьере и потерял титул EBU
23:57
На фронте за день произошло более 220 боестолкновений – Генштаб
23:54
Горные лыжи. Американка Шиффрин выиграла второй слалом в новом сезоне
23:47
"Люди мрут каждый день по 10-20 душ на ходу". Воспоминания о Голодоморе в малоизвестных дневниках Луки Гусака
23:12
ФутболДонецкий "Шахтер" разгромил "Ингулец" в 14 туре УПЛ
22:49
В воскресенье в ряде регионов гололедица, возможны нарушения движения транспорта
22:22
Путин запретил "пропагандировать" в России отказ рожать детей
21:59
автоспортОт Шумахера до Ферстаппена: 5 лучших прорывов в истории Формулы-1
Все новости...
Реклама:
Реклама: