Ракетная опасность: по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К
Понедельник, 18 ноября 2024, 17:42
По всей Украине вечером 18 ноября объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К, потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась чуть больше 20 минут.
Источник: Воздушные силы, онлайн "Карта тревог Украины"
Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
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Обновлено: Через 22 минуты, в 17:59 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.