Фіцо заявив, що Байден сприяє ескалації, дозволивши бити по РФ ракетами ATACMS

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по території Росії, заявивши, що це провокує ескалацію і унеможливлює "мирні переговори".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на звернення Фіцо у Facebook

Деталі: За словами Фіцо, президент США Джо Байден санкціонував використання ATACMS по цілях на території Росії "з чіткою метою – повністю зірвати або затягнути мирні переговори".

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Він додав, що доручив міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Каліняку не підтримувати рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб.

"Це безпрецедентна ескалація напруженості", – вважає Фіцо.

Словацький прем’єр також був здивований тим, як швидко деякі європейські країни підтримали рішення США, і заявив, що для Словаччини як сусіда України вкрай важливо, аби там був мир.

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"Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національно-державним інтересам", – констатував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

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