Фицо заявил, что Байден способствует эскалации, позволив бить по РФ ракетами ATACMS
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение администрации Байдена разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России, заявив, что это провоцирует эскалацию и делает невозможным "мирные переговоры".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обращение Фицо в Facebook
Детали: По словам Фицо, президент США Джо Байден санкционировал использование ATACMS по целям на территории России "с четкой целью – полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".
Он добавил, что поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать решение США ни на одном международном форуме и любым способом.
"Это беспрецедентная эскалация напряженности", – считает Фицо.
Словацкий премьер также был удивлен тем, как быстро некоторые европейские страны поддержали решение США, и заявил, что для Словакии как соседа Украины крайне важно, чтобы там был мир.
"Те, кто хочет видеть продолжение войны в Украине, вредят национально-государственным интересам", – констатировал он.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.
По данным портала Axios, пока речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.
Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор