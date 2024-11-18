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Фицо заявил, что Байден способствует эскалации, позволив бить по РФ ракетами ATACMS

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 18 ноября 2024, 18:11
Фицо заявил, что Байден способствует эскалации, позволив бить по РФ ракетами ATACMS
Фицо. Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение администрации Байдена разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России, заявив, что это провоцирует эскалацию и делает невозможным "мирные переговоры".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обращение Фицо в Facebook

Детали: По словам Фицо, президент США Джо Байден санкционировал использование ATACMS по целям на территории России "с четкой целью – полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

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Он добавил, что поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать решение США ни на одном международном форуме и любым способом.

"Это беспрецедентная эскалация напряженности", – считает Фицо.

Словацкий премьер также был удивлен тем, как быстро некоторые европейские страны поддержали решение США, и заявил, что для Словакии как соседа Украины крайне важно, чтобы там был мир.

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"Те, кто хочет видеть продолжение войны в Украине, вредят национально-государственным интересам", – констатировал он.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.

По данным портала Axios, пока речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор

ФицоATACMSРосcияБайден
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