Британія посилила санкції проти Ірану через передачу балістичних ракет Росії

18 листопада Велика Британія оголосила про додаткові санкції проти Ірану у відповідь на його рішення передати РФ балістичні ракети

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на британський уряд

Деталі: Нові санкції Британії передбачають замороження активів іранської національної авіакомпанії Iran Air, "що ще більше обмежить її прямі регулярні комерційні авіаперевезення до і з Великої Британії".

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Додатково Лондон накладає санкції проти судноплавного перевізника Ірану Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) і російського вантажного судна "Порт Оля-3", причетних до транспортування іранських балістичних ракет Росії.

Ці заходи настали за першими кроками, вжитими урядом Британії 10 вересня у відповідь на передачу Іраном балістичних ракет Росії, які передбачали скасування двосторонніх домовленостей про повітряне сполучення та зміни санкційного режиму.

ЄС 18 листопада також заявив про посилення санкцій проти Ірану у зв'язку з його військовою підтримкою загарбницької війни Росії проти України.

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі стверджував, що його країна не надавала Росії балістичних ракет.