Великобритания усилила санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет России

18 ноября Великобритания объявила о дополнительных санкциях против Ирана в ответ на его решение передать РФ баллистические ракеты

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на британское правительство

Детали: Новые санкции Британии предусматривают замораживание активов иранской национальной авиакомпании Iran Air, "что еще больше ограничит ее прямые регулярные коммерческие авиаперевозки в и из Великобритании".

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Дополнительно Лондон накладывает санкции на судоходного перевозчика Ирана Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и российское грузовое судно "Порт Оля-3", причастных к транспортировке иранских баллистических ракет России.

Эти меры последовали за первыми шагами, предпринятыми правительством Британии 10 сентября в ответ на передачу Ираном баллистических ракет России, которые предусматривали отмену двусторонних договоренностей о воздушном сообщении и изменения санкционного режима.

ЕС 18 ноября также заявил об усилении санкций против Ирана в связи с его военной поддержкой захватнической войны России против Украины.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи утверждал, что его страна не предоставляла России баллистических ракет.