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Окупанти обстріляли село на Харківщині: поранили двох людей

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 листопада 2024, 18:57
Окупанти обстріляли село на Харківщині: поранили двох людей
Ілюстративне фото - Getty Images

Російська армія 18 листопада обстріляла село Токарівка Харківського району, поранені чоловік та жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Слідством встановлено, що 18 листопада близько 16:00 війська РФ обстріляли с. Токарівка Харківського району.

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Отримав поранення 52-річний чоловік".

Деталі: Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 2 людей. З пораненнями до лікарні госпіталізовано 59-річну жінку.

Харківська областьвійна
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