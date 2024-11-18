Окупанти обстріляли село на Харківщині: поранили двох людей
Понеділок, 18 листопада 2024, 18:57
Російська армія 18 листопада обстріляла село Токарівка Харківського району, поранені чоловік та жінка.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "Слідством встановлено, що 18 листопада близько 16:00 війська РФ обстріляли с. Токарівка Харківського району.
Реклама:
Отримав поранення 52-річний чоловік".
Деталі: Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 2 людей. З пораненнями до лікарні госпіталізовано 59-річну жінку.