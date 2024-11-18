Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: ранили двух человек

Российская армия 18 ноября обстреляла село Токаревка Харьковского района, ранены мужчина и женщина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Следствием установлено, что 18 ноября около 16:00 войска РФ обстреляли с. Токаревка Харьковского района.

Реклама:

Получил ранения 52-летний мужчина".

Детали: Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 2 человек. С ранениями в больницу госпитализирована 59-летняя женщина.