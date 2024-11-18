Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: ранили двух человек
Понедельник, 18 ноября 2024, 18:57
Российская армия 18 ноября обстреляла село Токаревка Харьковского района, ранены мужчина и женщина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "Следствием установлено, что 18 ноября около 16:00 войска РФ обстреляли с. Токаревка Харьковского района.
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Получил ранения 52-летний мужчина".
Детали: Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 2 человек. С ранениями в больницу госпитализирована 59-летняя женщина.