Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Литви: Європейська стратегія підтримки України виявилася провальною

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 18 листопада 2024, 19:26
Глава МЗС Литви: Європейська стратегія підтримки України виявилася провальною
Габріелюс Ландсбергіс. фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що стратегія Європейського Союзу щодо України в умовах війни з Росією виявилася неефективною та потребує перегляду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Ландсбергіс вважає, що "тактика деескалації більше не є ефективною, і Європі потрібна нова стратегія підтримки України".

Реклама:

"Я вважаю, що ми підійшли до того моменту, коли можна сказати, що стратегія того, як ми допомагали Україні протягом трьох років, майже тисячі днів, провалилася", – наголосив він.

Ландсбергіс також акцентував, що "мир через деескалацію – це провал і це провальна стратегія", а відтак Європі потрібна нова.

Однак, міністр закордонних справ Литви не вважає, що стратегія повинна базуватися на дипломатії.

РЕКЛАМА:

"Нам потрібна стратегія, яка б виходила з сили. [...] І коли я говорю про силу, я говорю про зброю, я говорю про реальне зняття всіх обмежень", – додав Ландсбергіс.

Також він, коментуючи повідомлення ЗМІ про дозвіл США на удари ракетами ATACMS по РФ, заявив, що важливо знати кількість наявних в українських сил таких засобів.

Як повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї. 

Водночас The New York Times написало, що у Білому домі відмовились прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих на території Росії, але згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни.

ЛитваЄСдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У готелі Києва сталася стрілянина: є загиблий і поранені, нападника шукають

Reuters: Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині

Залужний вважає, що Європа не готова до тривалої війни з Росією

У неділю відключення електроенергії діятимуть 4 години

Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців"

За отруєнням Ющенка, ймовірно, стоїть Росія – розвідка США розсекретила документ

Усі новини...
Литва
Литва вивчає досвід України із мобілізації та рекрутингу
Уночі прикордонники в Литві зафіксували 14 метеокуль із контрабандою
Президент Литви обіцяє не затверджувати міністрів уряду від "антисемітської" партії
Останні новини
00:58
Росія б’є по Україні північнокорейськими ракетами із західними компонентами – CNN
00:25
Науковці вважають, що розкрили ще один секрет довголіття. Він повʼязаний із відчуттям вдячності
00:06
боксУкраїнський боксер Захожий зазнав першої поразки в кар’єрі та втратив титул EBU
23:57
На фронті за день відбулося понад 220 боєзіткнень – Генштаб
23:54
За крок до сотої перемоги. Американка Шиффрін виграла другий слалом у гірських лижах в новому сезоні
23:47
"Люди мруть щодня по 10-20 душ на ходу". Спогади про Голодомор у маловідомих щоденниках Луки Гусака
23:12
Донецький "Шахтар" розгромив "Інгулець" у чемпіонаті України з футболу
22:49
У неділю в низці регіонів ожеледиця, можливі порушення руху транспорту
22:22
Путін заборонив "пропагувати" в Росії відмову народжувати дітей
21:59
автоспортВід Шумахера до Ферстапена: 5 найкращих проривів в історії Формули-1
Усі новини...
Реклама:
Реклама: