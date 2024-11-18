Глава МИД Литвы: Европейская стратегия поддержки Украины оказалась провальной

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что стратегия Европейского Союза в отношении Украины в условиях войны с Россией оказалась неэффективной и требует пересмотра.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Ландсбергис считает, что "тактика деэскалации больше не является эффективной, и Европе нужна новая стратегия поддержки Украины".

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"Я считаю, что мы подошли к тому моменту, когда можно сказать, что стратегия того, как мы помогали Украине в течение трех лет, почти тысячи дней, провалилась", – подчеркнул он.

Ландсбергис также акцентировал, что "мир через деэскалацию – это провал и это провальная стратегия", а затем Европе нужна новая.

Однако, министр иностранных дел Литвы не считает, что стратегия должна базироваться на дипломатии.

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"Нам нужна стратегия, которая бы исходила из силы. [...] И когда я говорю о силе, я говорю об оружии, я говорю о реальном снятии всех ограничений", – добавил Ландсбергис.

Также он, комментируя сообщения СМИ о разрешении США на удары ракетами ATACMS по РФ, заявил, что важно знать количество имеющихся у украинских сил таких средств.

Как сообщали СМИ, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

В то же время The New York Times написало, что в Белом доме отказались прямо подтвердить разрешение Украине на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным на территории России, но вспомнили, что разрабатывали ответ на привлечение войск КНДР к войне.