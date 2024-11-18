В Україні масштабували виробництво ракет "Нептун" для далекобійних ударів – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в Україні масштабували серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях.

Джерело: Умєров на зустрічі з українськими виробниками ракетного озброєння

Пряма мова: "Сьогодні ми нарощуємо виробництво українських ракет. Уже виготовлено перші 100 ракет цього року. Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях".

Реклама:

Деталі: Також, за його словами, в Україні розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця".