Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні масштабували виробництво ракет "Нептун" для далекобійних ударів – Умєров

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 листопада 2024, 19:50
В Україні масштабували виробництво ракет Нептун для далекобійних ударів – Умєров
Фото - Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в Україні масштабували серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях.

Джерело: Умєров на зустрічі з українськими виробниками ракетного озброєння

Пряма мова: "Сьогодні ми нарощуємо виробництво українських ракет. Уже виготовлено перші 100 ракет цього року. Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях".

Реклама:

Деталі: Також, за його словами, в Україні розробляються нові ракети-дрони, зокрема "Паляниця".

зброяМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У готелі Києва сталася стрілянина: є загиблий і поранені, нападника шукають

Reuters: Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині

Залужний вважає, що Європа не готова до тривалої війни з Росією

У неділю відключення електроенергії діятимуть 4 години

Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців"

За отруєнням Ющенка, ймовірно, стоїть Росія – розвідка США розсекретила документ

Усі новини...
зброя
У Кремлі рішення США щодо ударів ATACMS вглиб Росії назвали "нагнітанням напруженості"
Німеччина передасть Україні 4000 дронів, яких називають "міні-Таурусами" – ЗМІ
Що насправді сталося в Кринках. Нерозказана історія висадки морпіхів на лівому березі Дніпра
Останні новини
00:58
Росія б’є по Україні північнокорейськими ракетами із західними компонентами – CNN
00:25
Науковці вважають, що розкрили ще один секрет довголіття. Він повʼязаний із відчуттям вдячності
00:06
боксУкраїнський боксер Захожий зазнав першої поразки в кар’єрі та втратив титул EBU
23:57
На фронті за день відбулося понад 220 боєзіткнень – Генштаб
23:54
За крок до сотої перемоги. Американка Шиффрін виграла другий слалом у гірських лижах в новому сезоні
23:47
"Люди мруть щодня по 10-20 душ на ходу". Спогади про Голодомор у маловідомих щоденниках Луки Гусака
23:12
Донецький "Шахтар" розгромив "Інгулець" у чемпіонаті України з футболу
22:49
У неділю в низці регіонів ожеледиця, можливі порушення руху транспорту
22:22
Путін заборонив "пропагувати" в Росії відмову народжувати дітей
21:59
автоспортВід Шумахера до Ферстапена: 5 найкращих проривів в історії Формули-1
Усі новини...
Реклама:
Реклама: