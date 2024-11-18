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Україна отримала мільйон снарядів від ЄС із запізненням на пів року

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 18 листопада 2024, 21:00
Україна отримала мільйон снарядів від ЄС із запізненням на пів року
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів, який мав надійти ще до весни, проте постачання затрималося на пів року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова глави дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі 

Деталі: Європейський Союз, зауважив Боррель, надав Україні безпрецедентний обсяг військової допомоги. Йдеться про зброю на суму 45 мільярдів євро

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"Ми також щойно виконали наше зобов'язання надати Україні 1 мільйон боєприпасів, а до кінця зими ми підготуємо 75 тисяч українських солдатів", – повідомив Боррель.

ЄС та його держави-члени є головними прихильниками України, і обсяг європейської допомоги зростає, запевнив глава дипломатії ЄС.

Водночас, він наголосив, що нинішній рівень допомоги залишається недостатнім для того, щоб змінити ситуацію на полі бою на користь України. Тому ЄС має посилити свою допомогу і відмовитися від політики нав'язування червоних ліній українським захисникам. 

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ЄС брав зобов’язання досягти поставки мільйона артснарядів Україні до весни. У інтерв’ю "ЄП" Боррель визнав, що це зробити не вдалося, однак згодом Євросоюз значно прискорився.

"Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік – то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали", – пояснював він.

Боррель говорив, що загалом до кінця року ЄС має поставити в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів.

Читайте також інтерв'ю Борреля "Європейській правді": "ЄС буде з Україною не через дружбу чи свою щедрість. Просто це в наших інтересах"

ЄСдопомога Українізброя
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