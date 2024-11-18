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Украина получила миллион снарядов от ЕС с опозданием на полгода

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 18 ноября 2024, 21:00
Украина получила миллион снарядов от ЕС с опозданием на полгода
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский Союз передал Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов, который должен был поступить еще до весны, однако поставки задержались на полгода.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге

Детали: Европейский Союз, отметил Боррель, предоставил Украине беспрецедентный объем военной помощи. Речь идет об оружии на сумму 45 миллиардов евро

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"Мы также только что выполнили наше обязательство предоставить Украине 1 миллион боеприпасов, а до конца зимы мы подготовим 75 тысяч украинских солдат", – сообщил Боррель.

ЕС и его государства-члены являются главными сторонниками Украины, и объем европейской помощи растет, заверил глава дипломатии ЕС.

В то же время, он отметил, что нынешний уровень помощи остается недостаточным для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Поэтому ЕС должен усилить свою помощь и отказаться от политики навязывания красных линий украинским защитникам.

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ЕС брал обязательство достичь поставки миллиона артснарядов Украине до весны. В интервью "ЕП" Боррель признал, что это сделать не удалось, однако впоследствии Евросоюз значительно ускорился.

"Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год – то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали", – объяснял он.

Боррель говорил, что в целом до конца года ЕС должен поставить в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов.

Читайте также интервью Борреля "Европейской правде": "ЕС будет с Украиной не из-за дружбы или своей щедрости. Просто это в наших интересах"

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