Організація із заборони хімічної зброї виявила заборонений газ у зразках з України

Організація із заборони хімічної зброї вперше виявила заборонений газ CS у зразках снарядів і ґрунту із зони бойових дій, які надала Україна. Його наявність заборонена конвенцією про використання хімічної зброї.

Джерело: заява Організації із заборони хімічної зброї

Деталі: Зразки для дослідження відібрали після інциденту, який стався 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка в Дніпропетровській області.

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Дослівно: "Аналізи призначених організацією лабораторій, проведені окремо і незалежно один від одного, підтверджують, що зразки гранати і ґрунту, відібрані з траншеї, містять речовину… відому як CS".

Деталі: При цьому в організації підкреслили, що в доповіді "не ставилася мета визначити джерело або походження токсичної хімічної речовини".

Це перший випадок, коли в організації підтвердили використання газу, призначеного для масового ураження, в регіонах, де ведуться бойові дії в Україні.

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Що передувало:

У листопаді 2023 року Росію вперше не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї.

У травні 2024 року державний департамент США вказав, що російські війська застосували проти Збройних Сил України заборонену хімічну речовину хлорпікрин.