Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Організація із заборони хімічної зброї виявила заборонений газ у зразках з України

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 листопада 2024, 21:09
Організація із заборони хімічної зброї виявила заборонений газ у зразках з України
ілюстративне фото

Організація із заборони хімічної зброї вперше виявила заборонений газ CS у зразках снарядів і ґрунту із зони бойових дій, які надала Україна. Його наявність заборонена конвенцією про використання хімічної зброї.

Джерело: заява Організації із заборони хімічної зброї

Деталі: Зразки для дослідження відібрали після інциденту, який стався 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка в Дніпропетровській області.

Реклама:

Дослівно:  "Аналізи призначених організацією лабораторій, проведені окремо і незалежно один від одного, підтверджують, що зразки гранати і ґрунту, відібрані з траншеї, містять речовину… відому як CS".

Деталі: При цьому в організації підкреслили, що в доповіді "не ставилася мета визначити джерело або походження токсичної хімічної речовини".

Це перший випадок, коли в організації підтвердили використання газу, призначеного для масового ураження, в регіонах, де ведуться бойові дії в Україні.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 

У листопаді 2023 року Росію вперше не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї.

У травні 2024 року державний департамент США вказав, що російські війська застосували проти Збройних Сил України заборонену хімічну речовину хлорпікрин.

війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У готелі Києва сталася стрілянина: є загиблий і поранені, нападника шукають

Reuters: Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині

Залужний вважає, що Європа не готова до тривалої війни з Росією

У неділю відключення електроенергії діятимуть 4 години

Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців"

За отруєнням Ющенка, ймовірно, стоїть Росія – розвідка США розсекретила документ

Усі новини...
війна
Боррель: США дозволили Україні удари по РФ "на відстань до 300 км"
9-річний Ілля та 14-річна Настя: що відомо про дітей, які загинули внаслідок атаки РФ по Сумах
Окупанти обстріляли село на Харківщині: поранили двох людей
Останні новини
00:58
Росія б’є по Україні північнокорейськими ракетами із західними компонентами – CNN
00:25
Науковці вважають, що розкрили ще один секрет довголіття. Він повʼязаний із відчуттям вдячності
00:06
боксУкраїнський боксер Захожий зазнав першої поразки в кар’єрі та втратив титул EBU
23:57
На фронті за день відбулося понад 220 боєзіткнень – Генштаб
23:54
За крок до сотої перемоги. Американка Шиффрін виграла другий слалом у гірських лижах в новому сезоні
23:47
"Люди мруть щодня по 10-20 душ на ходу". Спогади про Голодомор у маловідомих щоденниках Луки Гусака
23:12
Донецький "Шахтар" розгромив "Інгулець" у чемпіонаті України з футболу
22:49
У неділю в низці регіонів ожеледиця, можливі порушення руху транспорту
22:22
Путін заборонив "пропагувати" в Росії відмову народжувати дітей
21:59
автоспортВід Шумахера до Ферстапена: 5 найкращих проривів в історії Формули-1
Усі новини...
Реклама:
Реклама: