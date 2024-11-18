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Организация по запрещению химического оружия обнаружила запрещенный газ в образцах из Украины

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 ноября 2024, 21:09
Организация по запрещению химического оружия обнаружила запрещенный газ в образцах из Украины
иллюстративное фото

Организация по запрещению химического оружия впервые обнаружила запрещенный газ CS в образцах снарядов и почвы из зоны боевых действий, которые предоставила Украина. Его наличие запрещено конвенцией об использовании химического оружия.

Источник: заявление Организации по запрещению химического оружия

Детали: Образцы для исследования отобрали после инцидента, который произошел 20 сентября 2024 года вблизи села Ильинка в Днепропетровской области.

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Дословно: "Анализы назначенных организацией лабораторий, проведенные отдельно и независимо друг от друга, подтверждают, что образцы гранаты и почвы, отобранные из траншеи, содержат вещество... известное как CS".

Детали: При этом в организации подчеркнули, что в докладе "не ставилась цель определить источник или происхождение токсичного химического вещества".

Это первый случай, когда в организации подтвердили использование газа, предназначенного для массового поражения, в регионах, где ведутся боевые действия в Украине.

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Что предшествовало:

В ноябре 2023 года Россию впервые не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия.

В мае 2024 года государственный департамент США указал, что российские войска применили против Вооруженных Сил Украины запрещенное химическое вещество хлорпикрин.

война
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