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Ламбрінідіс: Підтримку України потрібно продовжувати, бо це відповідає Статуту ООН

Іван Д'яконовВівторок, 19 листопада 2024, 03:08
Ламбрінідіс: Підтримку України потрібно продовжувати, бо це відповідає Статуту ООН
Ставрос Ламбрідіс. Фото: Wikimedia

Постійний представник Євросоюзу при ООН Ставрос Ламбрінідіс під час засідання Радбезу ООН заявив, що міжнародне співтовариство повинно продовжувати підтримувати право України на самозахист, оскільки це прописано в Статуті ООН.

Джерело: Ламбрінідіс на засіданні Радбезу ООН

Пряма мова: "Упродовж останніх 1000 днів хоробрі українці реалізовували своє невід’ємне право на оборону у відповідь на незаконну, неспровоковану, жорстоку агресію Росії. Ми маємо й надалі підтримувати право України на захист своєї території та свого народу відповідно до Статуту ООН".

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Деталі: Ламбрінідіс також наголосив, що такі країни, як Північна Корея або Іран, повинні припинити будь-яку підтримку Росії у її агресивній війні. Це стосується не лише прямої військової допомоги, а й постачання товарів подвійного призначення та інших ресурсів, які можуть сприяти військовим діям.

Передісторія: 

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН заявив, що останні російські масовані обстріли цивільної інфраструктури України є демонстративною відповіддю російського правителя Володимира Путіна всім тим, хто намагався домовитися з ним про мир. 

ООНЄСвійна
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