Ламбрінідіс: Підтримку України потрібно продовжувати, бо це відповідає Статуту ООН
Постійний представник Євросоюзу при ООН Ставрос Ламбрінідіс під час засідання Радбезу ООН заявив, що міжнародне співтовариство повинно продовжувати підтримувати право України на самозахист, оскільки це прописано в Статуті ООН.
Джерело: Ламбрінідіс на засіданні Радбезу ООН
Пряма мова: "Упродовж останніх 1000 днів хоробрі українці реалізовували своє невід’ємне право на оборону у відповідь на незаконну, неспровоковану, жорстоку агресію Росії. Ми маємо й надалі підтримувати право України на захист своєї території та свого народу відповідно до Статуту ООН".
Деталі: Ламбрінідіс також наголосив, що такі країни, як Північна Корея або Іран, повинні припинити будь-яку підтримку Росії у її агресивній війні. Це стосується не лише прямої військової допомоги, а й постачання товарів подвійного призначення та інших ресурсів, які можуть сприяти військовим діям.
Передісторія:
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН заявив, що останні російські масовані обстріли цивільної інфраструктури України є демонстративною відповіддю російського правителя Володимира Путіна всім тим, хто намагався домовитися з ним про мир.