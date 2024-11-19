Ламбринидис: Поддержку Украины нужно продолжать, потому что это соответствует Уставу ООН
Постоянный представитель Евросоюза при ООН Ставрос Ламбринидис во время заседания Совбеза ООН заявил, что международное сообщество должно продолжать поддерживать право Украины на самозащиту, поскольку это прописано в Уставе ООН.
Источник: Ламбринидис на заседании Совбеза ООН
Прямая речь: "В течение последних 1000 дней храбрые украинцы реализовывали свое неотъемлемое право на оборону в ответ на незаконную, неспровоцированную, жестокую агрессию России. Мы должны и в дальнейшем поддерживать право Украины на защиту своей территории и своего народа в соответствии с Уставом ООН".
Детали: Ламбринидис также отметил, что такие страны, как Северная Корея или Иран, должны прекратить любую поддержку России в ее агрессивной войне. Это касается не только прямой военной помощи, но и поставки товаров двойного назначения и других ресурсов, которые могут способствовать военным действиям.
Предыстория:
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совбеза ООН заявил, что последние российские массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины являются демонстративным ответом российского правителя Владимира Путина всем тем, кто пытался договориться с ним о мире.