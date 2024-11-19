Макрон про дозвіл Україні завдавати ударів вглиб Росії: "Правильне рішення"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Джо Байден прийняв "правильне рішення", дозволивши Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території Росії.

Джерело: Макрон у кулуарах саміту G20 в Ріо-де-Жанейро, цитує Politico

Деталі: За словами Макрона, новий крок Байдена був зроблений у відповідь на ескалацію Росією конфлікту з Україною за участі солдатів з Північної Кореї.

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Пряма мова Макрона: "Росія – єдина держава, яка прийняла ескалаційне рішення... саме цей розрив призвів до рішення США".

Що передувало: У понеділок у Франції заявили, що їхня позиція щодо надання Україні дозволу на удари їхньою зброєю вглиб Росії поки не змінилася.

Нагадаємо: Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

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За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

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