Макрон о разрешении Украине наносить удары вглубь России: "Правильное решение"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Джо Байден принял "правильное решение", позволив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России.

Источник: Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро, цитирует Politico

Детали По словам Макрона, новый шаг Байдена был сделан в ответ на эскалацию Россией конфликта с Украиной с участием солдат из Северной Кореи.

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Прямая речь Макрона: "Россия – единственное государство, которое приняло эскалационное решение... именно этот разрыв привел к решению США".

Что предшествовало: В понедельник во Франции заявили, что их позиция относительно предоставления Украине разрешения на удары их оружием вглубь России пока не изменилась.

Напомним Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие - ракеты ATACMS - по территории РФ.

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По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

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