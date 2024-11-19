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Росіяни вдарили по гуртожитку у Глухові: 12 загиблих, серед них 8-річна дитина

Ірина БалачукВівторок, 19 листопада 2024, 13:13
Росіяни вдарили по гуртожитку у Глухові: 12 загиблих, серед них 8-річна дитина
Фото ДСНС

Дванадцять людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада. Під завалами ще можуть бути люди.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram, Сумська обласна прокуратура у Facebook, ДСНС у Telegram

Оновлено: Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про 7 загиблих внаслідок російського удару по Глухову.    

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Ще пізніше у ДСНС повідомили, що загинули 11 людей. Далі кількість жертв зросла до 12. 

Дослівно ДСНС: "12 людей загинули під завалами частково зруйнованого гуртожитку у Глухові, серед них 1 дитина. 11 постраждало, серед них 2 дітей. Рятувальники продовжують працювати!".

 
фото ДСНС

Деталі: У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик.  

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фото ДСНС

На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи.  

 
фото ДСНС

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що у Глухові на Сумщині в понеділок пізно ввечері пролунав вибух. ЗМІ писали про влучання ворожого безпілотника у багатоквартирний будинок, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також повідомлялося, що під завалами можуть бути люди. 

Сумська областьбезпілотникижертви
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