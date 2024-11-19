Росіяни вдарили по гуртожитку у Глухові: 12 загиблих, серед них 8-річна дитина
Дванадцять людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада. Під завалами ще можуть бути люди.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram, Сумська обласна прокуратура у Facebook, ДСНС у Telegram
Оновлено: Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про 7 загиблих внаслідок російського удару по Глухову.
Ще пізніше у ДСНС повідомили, що загинули 11 людей. Далі кількість жертв зросла до 12.
Дослівно ДСНС: "12 людей загинули під завалами частково зруйнованого гуртожитку у Глухові, серед них 1 дитина. 11 постраждало, серед них 2 дітей. Рятувальники продовжують працювати!".
Деталі: У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик.
На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Глухові на Сумщині в понеділок пізно ввечері пролунав вибух. ЗМІ писали про влучання ворожого безпілотника у багатоквартирний будинок, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також повідомлялося, що під завалами можуть бути люди.