Росіяни вдарили по гуртожитку у Глухові: 12 загиблих, серед них 8-річна дитина

Дванадцять людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада. Під завалами ще можуть бути люди.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram, Сумська обласна прокуратура у Facebook, ДСНС у Telegram

Оновлено: Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про 7 загиблих внаслідок російського удару по Глухову.

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Ще пізніше у ДСНС повідомили, що загинули 11 людей. Далі кількість жертв зросла до 12.

Дослівно ДСНС: "12 людей загинули під завалами частково зруйнованого гуртожитку у Глухові, серед них 1 дитина. 11 постраждало, серед них 2 дітей. Рятувальники продовжують працювати!".

фото ДСНС

Деталі: У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик.

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фото ДСНС

На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

фото ДСНС

Передісторія: