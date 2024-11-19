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Після прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 19 листопада 2024, 01:26
Після прильоту російського дрона у Глухові під завалами можуть бути люди – ЗМІ
російський дрон влучив у багатоповерхівку у Глухові, фото: Суспільне

У Глухові на Сумщині в понеділок пізно ввечері пролунав вибух, ЗМІ повідомляють про влучання ворожого безпілотника у багатоквартирний будинок, внаслідок чого є загиблі та поранені, під завалами можуть бути люди.

Джерело: "Суспільне Суми", Сумська ОВА

Деталі: Близько 23:30 у Глухові пролунав вибух. За попередніми даними "Суспільного", в місті було влучання "Шахеда".

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Загалом за минулий день військові РФ здійснили 48 обстрілів Сумської області, було 110 ударів з різної зброї.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Оновлено о 1:25: Пізніше "Суспільне" повідомило, що у Глухові "Шахед" влучив у багатоквартирний будинок.

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Внаслідок прильоту є загиблі та поранені, їх кількість уточнюється.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по Глухову близько 23.20, в місті було чути два вибухи. У багатоповерхівці триває розбір завалів, під ними можуть бути люди.

 
наслідки прильоту російського безпілотника у Глухові
фото: Суспільне Суми
 
наслідки прильоту російського безпілотника у Глухові
фото: Суспільне Суми

Що передувало: У Сумах зросла до 12 кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який завдали росіяни 17 листопада ввечері.

Передісторія:

Сумська областьбезпілотникивійнаобстріл
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