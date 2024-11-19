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Россияне ударили по общежитию в Глухове: 12 погибших, среди них ребенок 8 лет

Ирина БалачукВторник, 19 ноября 2024, 13:13
Россияне ударили по общежитию в Глухове: 12 погибших, среди них ребенок 8 лет
Фото ГСЧС

Двенадцать человек, среди которых ребенок, погибли в результате российского удара по общежитию в городе Глухов Сумской области поздно вечером 18 ноября. Под завалами еще могут быть люди.

Источник: Сумская ОВА в Telegram, Сумская областная прокуратура в Facebook, ГСЧС в Telegram

Обновлено: Позже президент Владимир Зеленский сообщил о 7 погибших в результате российского удара по Глухову.

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Еще позже в ГСЧС сообщили, что погибли 11 человек. Далее количество жертв возросло до 12.

Дословно ГСЧС: "12 человек погибли под завалами частично разрушенного общежития в Глухове, среди них 1 ребенок. 11 пострадали, среди них 2 детей. Спасатели продолжают работать!"

 
фото ГСЧС

Детали: В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик.  

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фото  ГСЧС

На месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы.  

 
Фото ГСЧС

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в Глухове Сумской области в понедельник поздно вечером прогремел взрыв. СМИ писали о попадании вражеского беспилотника в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые. Также сообщалось, что под завалами могут быть люди.

Сумская областьбеспилотникижертвы
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