12 вибухів та детонація: у Генштабі розповіли подробиці нічного удару по арсеналу на Брянщині

Місто Карачев Брянської області, де було уражено арсенал на мапі Google

У Генеральному штабі підтвердили, що у ніч на 19 листопада Сили оборони уразили арсенал матеріально-технічного забезпечення російських військ у районі міста Карачев Брянської області.

Джерело: Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних cил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ".

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Деталі: Повідомляється, що станом на 2.30 ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

"Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме. Далі буде", - зазначили в Генштабі.

Що було раніше: Перед цим керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко та губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомляли, що у місті Карачев Брянської області РФ внаслідок атаки лунають вибухи і вирує пожежа на арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.