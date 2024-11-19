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12 взрывов и детонация: в Генштабе рассказали подробности ночного удара по арсеналу на Брянщине

Станислав ПогориловВторник, 19 ноября 2024, 09:26
12 взрывов и детонация: в Генштабе рассказали подробности ночного удара по арсеналу на Брянщине
Город Карачев Брянской области, где был поражен арсенал на карте Google

В Генеральном штабе подтвердили, что в ночь на 19 ноября Силы обороны поразили арсенал материально-технического обеспечения российских войск в районе города Карачев Брянской области.

Источник: Генштабу ЗСУ у Facebook

Дословно: "В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных cил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ".

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Детали: Сообщается, что по состоянию на 2.30 ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

"Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться. Дальше будет", - отметили в Генштабе.

Что предшествовало: Перед этим руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко и губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщали, что в городе Карачев Брянской области РФ в результате атаки раздаются взрывы и бушует пожар на арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

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