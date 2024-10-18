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Зниження мобілізаційного віку: Умєров прокоментував чутки про тиск США

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 жовтня 2024, 11:50
Зниження мобілізаційного віку: Умєров прокоментував чутки про тиск США
Рустем Умєров, фото з Facebook міністра

Міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи заяву представника радника президента, що США нібито тиснули на Україну щодо зниження віку мобілізації до 18 років, заявив, що мобілізація в Україні відбувається відповідно до чинного законодавства.

Джерело: Радіо Свобода

Пряма мова: "Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон (про мобілізацію – ред.), у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов’язаним, як тренується, як виходить із периметру".

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Деталі: Умєров додав, що іноді відбуваються обговорення цього питання, оскільки партнери України "хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25".

Українська влада, за його словами, пояснює, що такою була умова парламенту, яка дозволила уряду мобілізувати людей з 25 до 60 років.

На питання, чи рішення щодо мобілізації можуть змінитися, міністр відповів: "Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді".

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Що передувало:

  • За словами нардепа з фракції "Голос" Романа Костенка, у Верховній Раді зараз обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18-20 років.
  • Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що і демократи, і республіканці в США вимагають від президента Володимира Зеленського, щоб в Україні також мобілізували юнаків у віці 18-25 років, проте він "не продавився".

мобілізаціяСШАУмєров РустемУкраїна
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