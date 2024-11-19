Росія зазнає колосальних втрат в Україні, але все ще мобілізує сотні людей щодня – NYT

Росія продовжує зазнавати величезних втрат у загарбницькій війні проти України, у жовтні кількість убитих і поранених окупантів була найбільшою з початку повномасштабного вторгнення, але російську армію навряд чи можна назвати виснаженою, адже першій половині 2024 року РФ вдавалось мобілізувати близько 900 осіб щодня, пише The New York Times.

Джерело: NYT

Дослівно NYT: "У жовтні російські військові отримали найбільші територіальні здобутки за останні два роки, просунувшись далі в східний регіон України – Донбас – але зробили це великою ціною.

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Британські та українські військові, а також дослідники ВВС стверджують, що цього місяця Росія зазнала найбільших втрат серед своїх солдатів – загиблими і пораненими. Прибуття тисяч північнокорейських військ до Росії також викликає питання про те, чи має Кремль достатньо солдатів, щоб компенсувати свої втрати".

Деталі: Видання додає, що і Росія, і Україна ретельно приховують дані про свої втрати, але дослідники та журналісти знайшли інноваційні способи, щоб підрахувати кількість російських солдатів, які загинули у війні, або отримали настільки важкі поранення, що воювати уже не можуть.

Серед таких способів – дані з некрологів, кладовищ виплати по інвалідності та нотаріальні бази даних.

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Журналісти і дослідники припускають, що Росія втратила більше солдатів у цій війні, ніж будь-яка індустріально розвинена країна в конфлікті з часів Другої світової війни.

Журналісти російського видання "Медіазона" та Російської служби Бі-бі-сі ведуть підрахунок загиблих у війні російських солдатів, збираючи та перехресно перевіряючи публічну інформацію – таку як новини, некрологи, фотографії надгробків з кладовищ тощо.

"Ця робота дозволила створити найповнішу базу даних підтверджених російських бойових втрат: 78 000 солдатів станом на листопад, не враховуючи українських сепаратистів та іноземців, які воюють на боці Росії. (Аналогічний, але менш прозорий підрахунок втрат України станом на середину листопада виявив 65 000 загиблих солдатів)", – пише NYT.

Водночас видання акцентує, що підрахунок "Медіазони" є неповним, бо деякі солдати не залишають слідів після смерті. Самі ж журналісти вважають, що вони зафіксували близько половини всіх смертей російських військових.

Інший статистичний аналіз втрат на війні проводили російський новинний ресурс "Медуза", "Медіазона" та ВВС. Їхнім головним інструментом стала база даних російського державного нотаріату, яка містить усі спадкові справи, відкриті родичами загиблих солдатів. Такий аналіз смертності дозволив журналістам оцінити загальну кількість загиблих російських військових у майже 150 000 осіб на кінець жовтня.

Журналісти ВВС, "Медіазони" та "Медузи" також вирішили підрахувати кількість важких бойових поранень, отриманих росіянами на полі бою. Вони консультувалися з військовими експертами, аналізували списки особового складу, що потрапили в мережу, вивчали статистику компенсаційних виплат ветеранам і дійшли до висновку, що на кожного загиблого російського солдата припадає близько двох важкопоранених.

Підсумувавши приблизну кількість загиблих і важкопоранених, Meduza підрахувала, що до кінця жовтня російські військові зазнали в цілому 405 000 безповоротних (убитих і важкопоранених які не зможуть знову воювати) втрат. Використовуючи аналогічний метод, Ольга Івшина з BBC нарахувала 484 000 безповоротних російських втрат за той самий період.

Воєнна розвідка України та багатьох країн НАТО надає власні оцінки російських втрат. Усі вони стверджують, що станом на жовтень Росія втратила від 600 000 до 700 000 солдатів убитими і пораненими.

Видання акцентує, що ці відомства не розголошують свої методи, тоді як чиновники і військові аналітики, знайомі з розрахунками, кажуть, що розвідка зазвичай оприлюднює "верхню межу" своїх внутрішніх оцінок, включаючи легкі поранення.

Однак NYT нагадує, що, пропри втрати, Росія ще має кого мобілізувати.

"Безумовно, втрати – це лише один бік медалі. У війні на виснаження, як це відбувається в Україні, ще однією важливою змінною є формування нових військ.

У червні Міністерство оборони Росії нарахувало 33 мільйони чоловіків, придатних до військової служби, згідно з урядовою базою даних, отриманою Meduza. Це порівняно з 6 мільйонами потенційних солдатів, які проживали в Україні до вторгнення Росії у 2022 році", – пише видання.

Згідно з аналізом даних російського бюджету, проведеним експертом з питань Росії в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки Янісом Клюге, у першій половині цього року щодня до лав збройних сил Росії вступали близько 900 чоловіків.

NYT нагадує, що росіян приваблюють постійно зростаючі бонуси, зарплати і компенсаційні виплати для тих, хто підпише контракт з Міноборони РФ. Кремль також шукає нових бойовиків за межами своїх кордонів, залучаючи добровольців з десятків країн, що розвиваються, а також війська свого союзника Північної Кореї.

"Такі темпи рекрутування дозволили російським військовим не лише поповнити втрати, але й створити нові підрозділи. Цього місяця Пентагон заявив, що Кремль зібрав об'єднані сили з 50 000 російських і північнокорейських військовослужбовців для витіснення українських сил з Курської області Росії", – підсумовує NYT.