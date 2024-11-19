Россия несет колоссальные потери в Украине, но все еще мобилизует сотни людей ежедневно – NYT

Россия продолжает нести огромные потери в захватнической войне против Украины, в октябре количество убитых и раненых оккупантов было наибольшим с начала полномасштабного вторжения, но российскую армию вряд ли можно назвать истощенной, ведь в первой половине 2024 года РФ удавалось мобилизовать около 900 человек ежедневно, пишет The New York Times.

Источник: NYT

Дословно NYT: "В октябре российские военные получили крупнейшие территориальные достижения за последние два года, продвинувшись дальше в восточный регион Украины – Донбасс – но сделали это большой ценой.

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Британские и украинские военные, а также исследователи ВВС утверждают, что в этом месяце Россия понесла наибольшие потери среди своих солдат – погибшими и ранеными. Прибытие тысяч северокорейских войск в Россию также вызывает вопрос о том, имеет ли Кремль достаточно солдат, чтобы компенсировать свои потери".

Детали: Издание добавляет, что и Россия, и Украина тщательно скрывают данные о своих потерях, но исследователи и журналисты нашли инновационные способы, чтобы подсчитать количество российских солдат, погибших в войне, или получивших настолько тяжелые ранения, что воевать уже не могут.

Среди таких способов – данные из некрологов, кладбищ, выплаты по инвалидности и нотариальные базы данных.

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Журналисты и исследователи предполагают, что Россия потеряла больше солдат в этой войне, чем любая индустриально развитая страна в конфликте со времен Второй мировой войны.

Журналисты российского издания "Медиазона" и Русской службы Би-би-си ведут подсчет погибших в войне российских солдат, собирая и перекрестно проверяя публичную информацию – такую как новости, некрологи, фотографии надгробий с кладбищ и тому подобное.

"Эта работа позволила создать самую полную базу данных подтвержденных российских боевых потерь: 78 000 солдат по состоянию на ноябрь, не считая украинских сепаратистов и иностранцев, воюющих на стороне России. (Аналогичный, но менее прозрачный подсчет потерь Украины по состоянию на середину ноября обнаружил 65 000 погибших солдат)", – пишет NYT.

В то же время издание акцентирует, что подсчет "Медиазоны" является неполным, потому что некоторые солдаты не оставляют следов после смерти. Сами же журналисты считают, что они зафиксировали около половины всех смертей российских военных.

Другой статистический анализ потерь на войне проводили российский новостной ресурс "Медуза", "Медиазона" и ВВС. Их главным инструментом стала база данных российского государственного нотариата, которая содержит все наследственные дела, открытые родственниками погибших солдат. Такой анализ смертности позволил журналистам оценить общее количество погибших российских военных в почти 150 000 человек на конец октября.

Журналисты ВВС, "Медиазоны" и "Медузы" решили также подсчитать количество тяжелых боевых ранений, полученных россиянами на поле боя. Они консультировались с военными экспертами, анализировали списки личного состава, попавшие в сеть, изучали статистику компенсационных выплат ветеранам и пришли к выводу, что на каждого погибшего российского солдата приходится около двух тяжелораненых.

Подытожив примерное количество погибших и тяжелораненых, Meduza подсчитала, что к концу октября российские военные понесли в общей сложности 405 000 безвозвратных (убитых и тяжелораненых, которые не смогут снова воевать) потерь. Используя аналогичный метод, Ольга Ившина из BBC насчитала 484 000 безвозвратных российских потерь за тот же период.

Военная разведка Украины и многих стран НАТО предоставляет собственные оценки российских потерь. Все они утверждают, что по состоянию на октябрь Россия потеряла от 600 000 до 700 000 солдат убитыми и ранеными.

Издание акцентирует, что эти ведомства не разглашают свои методы, тогда как чиновники и военные аналитики, знакомые с расчетами, говорят, что разведка обычно обнародует "верхнюю границу" своих внутренних оценок, включая легкие ранения.

Однако NYT напоминает, что, несмотря на потери, у России еще есть кого мобилизовать.

"Безусловно, потери – это лишь одна сторона медали. В войне на истощение, как это происходит в Украине, еще одной важной переменной является формирование новых войск.

В июне Министерство обороны России насчитало 33 миллиона мужчин, годных к военной службе, согласно правительственной базе данных, полученной Meduza. Это по сравнению с 6 миллионами потенциальных солдат, которые проживали в Украине до вторжения России в 2022 году", – пишет издание.

Согласно анализу данных российского бюджета, проведенному экспертом по вопросам России в Немецком институте международных отношений и безопасности Янисом Клюге, в первой половине этого года ежедневно в ряды вооруженных сил России вступали около 900 мужчин.

NYT напоминает, что россиян привлекают постоянно растущие бонусы, зарплаты и компенсационные выплаты для тех, кто подпишет контракт с Минобороны РФ. Кремль также ищет новых боевиков за пределами своих границ, привлекая добровольцев из десятков развивающихся стран, а также войска своего союзника Северной Кореи.

"Такие темпы рекрутирования позволили российским военным не только пополнить потери, но и создать новые подразделения. В этом месяце Пентагон заявил, что Кремль собрал объединенные силы из 50 000 российских и северокорейских военнослужащих для вытеснения украинских сил из Курской области России", – заключает NYT.