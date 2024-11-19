Зеленский представил Раде 10 пунктов внутреннего Плана устойчивости

Президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде внутренний План устойчивости Украины, который состоит из десяти пунктов.

Источник: корреспондентка "Украинской правды" со ссылкой на выступление главы государства в парламенте

Детали: По словам Зеленского, первый пункт Плана - единство. Предполагается политическое взаимодействие с гражданским обществом для ускорения евроинтеграции Украины и приближения к НАТО, информационной консолидации, максимальной цифровизации всех процессов в государстве, привлечения России к ответственности - создание трибунала и введение эффективных санкций.

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Президент уточнил, что Украина уже вскоре завершит процедуру скрининга законодательства. В начале 2025 года власти готовятся открыть переговоры по первому переговорному кластеру.

Глава государства также добавил, что Украина подписала 27 двусторонних соглашений по безопасности со странами-партнерами, большинство из которых - члены НАТО.

"И они поддерживают вступление Украины в НАТО. Это число свидетельствует о том, что нас от Альянса фундаментально не отделяет ничего. Только дефицит силы и политической воли. Кстати, не украинской политической воли. И мы убедим наших партнеров быть смелыми", - подчеркнул Зеленский.

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Второй пункт - фронт. Среди прочего определяется необходимость изменения подходов к управлению людьми в Силах обороны, мобилизации и рекрутингу, а также обучению и общей подготовке военных. Ожидается стабилизация обстановки на поле боя и продолжение спецопераций украинских военных против россиян и их объектов.

Третий пункт - оружие. Предполагается наращивание производства оружия в Украине и усиление сотрудничества с партнерами для привлечения инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины, обеспечение безопасности оборонных предприятий, разработка и наращивание производства новейших технологических образцов вооружения.

Для реализации этого пункта внедряется формат технологической Ставки. В этом формате Зеленский на регулярной основе будет собирать лучших специалистов для обсуждения полезных технологических идей. Первое заседание состоится в начале декабря 2024 года.

Четвертый пункт - деньги. В частности, планируется обеспечить выполнение программ социальной поддержки, страхование военных рисков, гарантировать безопасность ведения бизнеса и уменьшение давления на предпринимателей, детенизацию бизнеса. .

Пятый пункт - энергетика. Предусматривается обеспечение защиты энергообъектов и энергосистемы, развитие генерации электричества, а также добычи, транспортировки, хранения и рационального потребления газа, внедрение паспортов энергетической устойчивости регионов.

Шестой пункт - безопасность в Украине. Среди прочего гарантируется противодействие преступности, в том числе коллаборационистам, размещение рамок металлоискателей в публичных заведениях, присутствие полиции в учебных заведениях и всех общинах, построение достаточного количества укрытий, разминирование территорий.

Седьмой пункт - общины. Предполагается вовлеченность общин в наработке и принятии государственных решений, учет интересов всех граждан и этнических сообществ в Украине. В частности через продолжение деятельности Конгресса местных и региональных властей.

Восьмой пункт - человеческий капитал. Предлагается создание Министерства объединения украинцев уже до конца года, а также перезапуск дипломатической службы, внедрение института множественного гражданства. Кроме того, предполагается ввести национальный стандарт безбарьерности, новый подход к образованию, модернизировать систему здравоохранения, развивать партнерство между государством и церковью. "О московской церкви речь не идет. Время тех, кто освящает террор, закончилось", - констатировал президент.

Девятый пункт - культурный суверенитет. Ожидается реализация формата культурного Рамштайна уже в следующем году. Планируется замещение российского культурного продукта украинским для разных социальных групп и возрастных категорий, активное продвижение украинских нарративов через культурные и художественные проекты за рубежом, поддержка переводов украинских авторов на разные языки, содействие созданию кафедры украинистики в мировых университетах, обновление культурной инфраструктуры. А также - сбор доказательств российских преступлений против культурного наследия Украины и обеспечение ответственности России.

Десятый пункт - политика героев. Предусматривается создание условий для интеграции ветеранов в общественную и экономическую жизнь, обеспечение государственных программ поддержки ветеранов, членов семей ветеранов и павших воинов, внедрение мер по привлечению ветеранов на государственную службу.

В этом контексте Зеленский сообщил, что в течение следующего года в громадах будут построены не менее 80 ветеранских пространств.

После представления Плана президент вручил государственные награды военнослужащим, культурным деятелям, представителям общественных организаций и предпринимателям.

На выступлении главы государства в парламенте присутствовали члены правительства и представители Офиса президента включая руководство, судьи, дипломаты. Также в заседании приняли участие силовики, среди которых - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и начальник Генерального штаба ВСУ, глава СБУ Василий Малюк, начальник ГУР Кирилл Буданов, секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский 16 октября представил в парламенте План победы, который состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Знать больше: Мир благодаря силе. Главные тезисы выступления Зеленского во время представления Плана победы в Раде