Зеленський доручив українському ОПК виробити три тисячі крилатих ракет у 2025 році  

Президент Володимир Зеленський доручив українському оборонно-промисловому комплексу (ОПК) виробити щонайменше три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів, а також 30 тисяч далекобійних дронів упродовж 2025 року.

Джерело: кореспондентка "Української правди" з посиланням на виступ глави держави в парламенті

Пряма мова: "Наступного року Україна планує виробити як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Поставлено завдання зробити щонайменше 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

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Що стосується нашої ракетної програми. Багато хто вже запамʼятав, передусім росіяни, наші українські "Нептуни". Але ми зробили ще довгі "Нептуни". І вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші враження".

Деталі: Зеленський також повідомив, що у 2024 році Україна виробила понад 2,5 мільйони мінометних пострілів і снарядів до артилерії калібрів – від 60 до 155 калібрів.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі в ракетній програмі України є чотири види ракет. Зараз вони випробовуються.