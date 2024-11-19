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Зеленский поручил украинскому ОПК произвести три тысячи крылатых ракет в 2025 году

Ангелина Страшкулич, Анастасия ПроцВторник, 19 ноября 2024, 12:57
Зеленский поручил украинскому ОПК произвести три тысячи крылатых ракет в 2025 году
Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский поручил украинскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) произвести не менее трех тысяч крылатых ракет и ракет-дронов, а также 30 тысяч дальнобойных дронов в течение 2025 года.

Источник: корреспондентка "Украинской правды" со ссылкой на выступление главы государства в парламенте

Прямая речь: "В следующем году Украина планирует произвести как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Поставлена задача сделать не менее 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов.

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Что касается нашей ракетной программы. Многие уже запомнили, прежде всего россияне, наши украинские "Нептуны". Но мы сделали еще длинные "Нептуны". И уже само название говорит о задачах. И уже есть первые впечатления".

Детали: Зеленский также сообщил, что в 2024 году Украина произвела более 2,5 миллиона минометных выстрелов и снарядов к артиллерии калибров – от 60 до 155 калибров.

Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в ракетной программе Украины есть четыре вида ракет. Сейчас они испытываются.

Зеленскийоружие
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