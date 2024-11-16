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Зеленський: Зараз тривають випробування 4 видів українських ракет

Роман ПетренкоСубота, 16 листопада 2024, 11:53
Зеленський: Зараз тривають випробування 4 видів українських ракет
ілюстративне фото: укроборонпром

Наразі в ракетній програмі України є чотири види ракет, які наразі випробуються.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо"

Пряма мова Зеленського: "Щодо дронів, систем РЕБ, далекобійних дронів, боротьби проти шахедів, ну, тут ми ще не досягли високих результатів, проте вони вже є.

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З цього погляду є ракетна програма. Ракети, які у нас з’явилися – 4 види, але зараз ідуть випробування.

Морські дрони – від випробувань дійшли до цілей і реально знищили велику частину Чорноморського флоту РФ".

Деталі: За словами президента, Україна повинна зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичним шляхом.

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Нагадаємо: Зеленський повідомив, що цього року Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.

Зеленськийракетний ударУкроборонпромзброя
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