Президент планує заповнити всі вакансії послів за кордоном до кінця року 

Президент Володимир Зеленський планує заповнити всі вакантні посади українських послів за кордоном до кінця 2024 року.

Джерело: кореспондентка "Української правди" з посиланням на виступ глави держави в парламенті

Пряма мова Зеленського: "Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби. Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії – і фінансових, і персональних. Зараз напрацьовуємо це разом із міністром закордонних справ України. До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України, особливу увагу приділяємо державам G7. Заповнимо всі вакансії українських послів до кінця року".

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