Президент планує заповнити всі вакансії послів за кордоном до кінця року
Вівторок, 19 листопада 2024, 13:00
Президент Володимир Зеленський планує заповнити всі вакантні посади українських послів за кордоном до кінця 2024 року.
Джерело: кореспондентка "Української правди" з посиланням на виступ глави держави в парламенті
Пряма мова Зеленського: "Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби. Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії – і фінансових, і персональних. Зараз напрацьовуємо це разом із міністром закордонних справ України. До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України, особливу увагу приділяємо державам G7. Заповнимо всі вакансії українських послів до кінця року".
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Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 5 листопада анонсував кадрові зміни серед очільників українських посольств.
- Перед цим Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит видання "Бабель" повідомило, що послів немає у майже 30 українських посольствах за кордоном.
- Глава МЗС Андрій Сибіга після призначення на початку вересня анонсував низку кадрових рішень і перегляд зовнішньополітичної стратегії.