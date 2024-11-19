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Президент планує заповнити всі вакансії послів за кордоном до кінця року 

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоВівторок, 19 листопада 2024, 13:00
Президент планує заповнити всі вакансії послів за кордоном до кінця року 
Зеленський у парламенті. фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський планує заповнити всі вакантні посади українських послів за кордоном до кінця 2024 року.

Джерело: кореспондентка "Української правди" з посиланням на виступ глави держави в парламенті

Пряма мова Зеленського: "Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби. Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії – і фінансових, і персональних. Зараз напрацьовуємо це разом із міністром закордонних справ України. До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України, особливу увагу приділяємо державам G7. Заповнимо всі вакансії українських послів до кінця року".

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Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський 5 листопада анонсував кадрові зміни серед очільників українських посольств.
  • Перед цим Міністерство закордонних справ  України у відповідь на запит видання "Бабель" повідомило, що послів немає у майже 30 українських посольствах за кордоном.
  • Глава МЗС Андрій Сибіга після призначення на початку вересня анонсував низку кадрових рішень і перегляд зовнішньополітичної стратегії.

МЗСЗеленський
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