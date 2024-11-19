Президент планирует заполнить все вакансии послов за рубежом до конца года

Президент Владимир Зеленский планирует заполнить все вакантные должности украинских послов за рубежом до конца 2024 года.

Источник: корреспондентка "Украинской правды" со ссылкой на выступление главы государства в парламенте

Прямая речь Зеленского: "Украине нужен перезапуск дипломатической службы. Это касается различных аспектов работы нашей дипломатии - и финансовых, и персональных. Сейчас нарабатываем это вместе с министром иностранных дел Украины. До конца года будут проведены замены в корпусе послов Украины, особое внимание уделяем государствам G7. Заполним все вакансии украинских послов до конца года".

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