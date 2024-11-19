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Президент планирует заполнить все вакансии послов за рубежом до конца года

Ангелина Страшкулич, Валентина РоманенкоВторник, 19 ноября 2024, 13:00
Президент планирует заполнить все вакансии послов за рубежом до конца года
Зеленский в парламенте. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский планирует заполнить все вакантные должности украинских послов за рубежом до конца 2024 года.

Источник: корреспондентка "Украинской правды" со ссылкой на выступление главы государства в парламенте

Прямая речь Зеленского: "Украине нужен перезапуск дипломатической службы. Это касается различных аспектов работы нашей дипломатии - и финансовых, и персональных. Сейчас нарабатываем это вместе с министром иностранных дел Украины. До конца года будут проведены замены в корпусе послов Украины, особое внимание уделяем государствам G7. Заполним все вакансии украинских послов до конца года".

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 5 ноября анонсировал кадровые изменения среди руководителей украинских посольств.
  • Перед этим Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос издания "Бабель" сообщило, что послов нет почти в 30 украинских посольствах за рубежом.
  • Глава МИД Андрей Сибига после назначения в начале сентября анонсировал ряд кадровых решений и пересмотр внешнеполитической стратегии.

МИДЗеленский
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