Зеленський про Трампа: Я розумію лише прямі контакти, а команди "налагодять процеси"

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що його команда "налагодить процеси" із командою обраного президента США Дональда Трампа.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен у Києві

Пряма мова: "Контакти з президентом Трампом у мене були. Я розумію лише прямі контакти між президентами. Що стосується команди - у них є свої контакти... Що стосується налагодження процесів між нашими командами - впевнений, що вони будуть".

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Деталі: Зеленський також повідомив про майбутнє відрядження голови Офісу президента Андрія Єрмака до США. "Що стосується поїздки, відрядження голови мого Офісу в США - вона буде", - сказав він.

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