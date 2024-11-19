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Зеленский о Трампе: Я понимаю только прямые контакты, а команды "наладят процессы"

Александр ШумилинВторник, 19 ноября 2024, 18:45
Зеленский о Трампе: Я понимаю только прямые контакты, а команды наладят процессы
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его команда "наладит процессы" с командой избранного президента США Дональда Трампа.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Зеленского во время пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен в Киеве

Прямая речь: "Контакты с президентом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды - у них есть свои контакты... Что касается налаживания процессов между нашими командами - уверен, что они будут".

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Детали: Зеленский также сообщил о предстоящей командировке главы Офиса президента Андрея Ермака в США. "Что касается поездки, командировки главы моего Офиса в США - она будет", - сказал он.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах важным является сохранение единства между США и Европой.
  • Также Зеленский Зеленский, комментируя свои контакты с будущим президентом США Дональдом Трампом, выразил оценку, что с его политикой война в Украине закончится быстрее.  

ЗеленскийТрампСША
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