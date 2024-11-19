На Нікопольщині через російський обстріл постраждала 46-річна жінка

Росіяни 19 листопада обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждала 46-річна жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Не минулося у районі і без руйнувань. Побиті 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінія електропередач. Пошкодження є на заправці та подвір'ї однієї з гімназій.

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Цілили росіяни по населених пунктах артснарядами та з РСЗВ "Град". Скеровували дрони-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА. Дісталося Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадам".

Деталі: Також армія РФ вдарила з артилерії по Зеленодольській громаді, в Криворізькому районі.