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На Никопольщине из-за российского обстрела пострадала 46-летняя женщина

Татьяна ОлейникВторник, 19 ноября 2024, 19:13
На Никопольщине из-за российского обстрела пострадала 46-летняя женщина
Фото - Сергей Лысак в Telegram

Россияне 19 ноября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, пострадала 46-летняя женщина.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Не обошлось в районе и без разрушений. Избиты 10 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач. Повреждения есть на заправке и во дворе одной из гимназий.

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Целили россияне по населенным пунктам артснарядами и из РСЗО "Град". Направляли дроны-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с БпЛА. Досталось Никополю, Мировской, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадам".

Детали: Также армия РФ ударила из артиллерии по Зеленодольской громаде, в Криворожском районе.

обстрелДнепропетровская областьвойна
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