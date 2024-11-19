На Никопольщине из-за российского обстрела пострадала 46-летняя женщина
Вторник, 19 ноября 2024, 19:13
Россияне 19 ноября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, пострадала 46-летняя женщина.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь: "Не обошлось в районе и без разрушений. Избиты 10 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач. Повреждения есть на заправке и во дворе одной из гимназий.
Реклама:
Целили россияне по населенным пунктам артснарядами и из РСЗО "Град". Направляли дроны-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с БпЛА. Досталось Никополю, Мировской, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадам".
Детали: Также армия РФ ударила из артиллерии по Зеленодольской громаде, в Криворожском районе.