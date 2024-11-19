"Наташа, попала!" – Умєров відзначив бійчинь, які збили російську крилату ракету

Міністр оборони України Рустем Умєров вручив відзнаки українським захисницям, які під час російської атаки 17 листопада збили крилату ракету Х-101.

Джерело: Умєров у Facebook

Деталі: За словами міністра, злагоджена робота бійчинь дозволила захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області.

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Фото - Умєров у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Відео цієї бойової операції, яке ви, напевно, бачили, зняла старший солдат Ольга Максименко. Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й мотивуючим моментом для всіх нас.

Старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль. Її точна координація стала запорукою успіху.

А влучний пуск із ПЗРК "Ігла" виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні. Її професіоналізм і зосередженість довели, що кожна мить підготовки має значення".

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Що передувало:

Під час масованої російської атаки 17 листопада військова Наталія Грабарчук з першої спроби з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищила російську крилату ракету.