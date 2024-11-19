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"Наташа, попала!" – Умеров отметил защитниц, которые сбили российскую крылатую ракету

Татьяна ОлейникВторник, 19 ноября 2024, 23:12
Наташа, попала! – Умеров отметил защитниц, которые сбили российскую крылатую ракету
Фото - Умеров у Facebook

Министр обороны Украины Рустем Умеров вручил награды украинским защитницам, которые во время российской атаки 17 ноября сбили крылатую ракету Х-101.

Источник: Умеров в Facebook

Детали: По словам министра, слаженная работа бойцов позволила защитить важный объект критической инфраструктуры в Ровенской области.

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Фото - Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Видео этой боевой операции, которое вы, наверное, видели, сняла старший солдат Ольга Максименко. Она обеспечивала видеофиксацию, которая стала не только доказательством успешного выполнения задания, но и мотивирующим моментом для всех нас.

Старший солдат Валентина Стеблевец работала с планшетом, контролировала воздушную обстановку и передавала ключевую информацию о цели. Ее точная координация стала залогом успеха.

А точный пуск из ПЗРК "Игла" выполнила солдат Наталия Грабарчук, которая ранее прошла два курса подготовки в учебном центре в Десне. Ее профессионализм и сосредоточенность доказали, что каждое мгновение подготовки имеет значение".

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Что предшествовало:

Во время массированной российской атаки 17 ноября военная Наталья Грабарчук с первой попытки из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожила российскую крылатую ракету.

Минобороныракетный удар
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