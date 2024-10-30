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Кадиров заявив, що в університеті в Чечні загинули українські полонені

Альона Мазуренко Середа, 30 жовтня 2024, 09:49
Кадиров заявив, що в університеті в Чечні загинули українські полонені

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на території російського університету, який, за його словами, атакував БПЛА, були українські військовополонені, які там загинули. Він також стверджує, що наказав своїм командирам більше не брати українських бійців в полон.

Джерело: правитель Чечні Рамзан Кадиров в Telegram

Пряма мова: "Як і говорив раніше, внаслідок атаки жертв із нашого боку немає. Але вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об'єкті в республіці утримують до 10 українських полонених, зокрема на території РУС.

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Київ, намагаючись нашкодити нам, погубив своїх же солдатів. Надалі Україна повинна розуміти, що подібними випадами насамперед шкодить своїм громадянам".

Деталі: Також Кадиров заявив, що наказав своїм поплічникам більше не брати полонених: "Я дав командирам, які перебувають на передовій, не брати полонених. Знищувати і посилити боротьбу".

Нагадаємо:

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  • Лідер Чечні Рамзан Кадиров 29 жовтня заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в місті Гудермес Чеченської Республіки.

КадировЧечняполонені
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