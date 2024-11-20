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Міноборони РФ заявило про нібито збиття понад 40 дронів над Росією

Ольга Глущенко Середа, 20 листопада 2024, 00:18
Міноборони РФ заявило про нібито збиття понад 40 дронів над Росією
скриншот відео: Astra

У вівторок ввечері російське Міноборони заявило про нібито збиття над Федерацією 42 нібито українських безпілотників менш ніж за 3 години.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У російському відомстві зазначили, що їхня ППО начебто знищила 42 дрони у проміжку часу з 21.00 до 23.55.

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Дослівно МО РФ: "Над територією Брянської області знищено 32 БпЛА, п'ять БпЛА знищено над територією Смоленської області, два – над територією Московської області та по одному БпЛА збито над територіями Курської, Орловської та Ростовської областей".

Що передувало: У Воронезькій та Бєлгородській областях РФ ввечері 19 листопада повідомили про атаки дронів на підприємства.

Росіябезпілотникивійна
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