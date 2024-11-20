Минобороны РФ заявило о якобы сбитии более 40 дронов над Россией
Среда, 20 ноября 2024, 00:18
Во вторник вечером российское Минобороны заявило о якобы сбитии над Федерацией 42 якобы украинских беспилотников менее чем за 3 часа.
Источник: Минобороны РФ
Детали В российском ведомстве отметили, что их ПВО якобы уничтожила 42 дрона в промежутке времени с 21.00 до 23.55.
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Дословно МО РФ: "Над территорией Брянской области уничтожено 32 БпЛА, пять БпЛА уничтожено над территорией Смоленской области, два - над территорией Московской области и по одному БпЛА сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей".
Что предшествовало: В Воронежской и Белгородской областях РФ вечером 19 ноября сообщили об атаках дронов на предприятия.