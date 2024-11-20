Трамп разом з Маском спостерігав за запуском Starship SpaceX

У штаті Техас компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска запустила свою ракетну систему Starship у шостий випробувальний політ. На стартовому майданчику компанії в Техасі був присутній новообраний президент США Дональд Трамп.

Джерело: Reuters

Деталі: Ракетна система заввишки близько 122 метри, призначена для висадки астронавтів на Місяць і переправлення екіпажів на Марс, стартувала у вівторок ввечері з майданчика SpaceX в Бока-Чіка, штат Техас.

Реклама:

Космічний апарат без екіпажу був відправлений на шляху до падіння в Індійському океані, а ракета-носій повернулася на Землю менш ніж через сім хвилин.

Reuters зазначає, що участь Трампа у запуску Starship свідчить про поглиблення альянсу з Маском, який отримає вигоду від перемоги Трампа на виборах, а мільярдер, як очікується, матиме надзвичайний вплив, щоб допомогти своїм компаніям і забезпечити сприятливе ставлення з боку влади.

РЕКЛАМА:

Маск, найбагатша людина світу, був помітним прихильником президентської виборчої кампанії Трампа, виступаючи разом з ним на мітингах і надавши йому щонайменше 119 мільйонів доларів на політичну підтримку.

"Я прямую до великого штату Техас, щоб подивитися на запуск найбільшого об'єкта, який коли-небудь піднімали не тільки в космос, але й просто відривали від землі", - написав Трамп у соціальних мережах, побажавши Маску удачі в запуску.

13 листопада Трамп призначив Маска співкерівником нового проєкту з підвищення ефективності роботи уряду, який, за словами засновника SpaceX і генерального директора Tesla, позбавить федеральний уряд від марнотратних витрат і нормативних актів, які він назвав обтяжливими.

Регулювання Федеральним управлінням цивільної авіації США комерційних запусків ракет було джерелом розчарування для Маска, який скаржився, що агентство перешкоджає просуванню його компанії на шляху до Марса.

Але схвалення FAA ліцензії на запуск Starship у вівторок, трохи більше ніж через місяць після попереднього польоту ракети, стало найшвидшим регуляторним поворотом для SpaceX, оскільки агентство розробляє нові процеси затвердження запусків, аби йти в ногу зі розвитком американської космічної галузі.

У вівторок Маск перерахував чотири основні цілі тестового польоту – перезапуск космічного двигуна Starship під час польоту, що є ключовим для його маневреності в космосі, і здійснення більш помітної посадки в океані в денний час, тоді як минулі спроби відбувалися вночі.

"Також випробовуються тисячі невеликих змін у дизайні", – сказав Маск.

SpaceX сподівається на швидкий прогрес у розробці Starship під час другої каденції Трампа. Очікується, що космічна програма адміністрації надасть програмі NASA Artemis, яка має повернути астронавтів на поверхню Місяця, більшого фокусу на більш амбітній меті – висадці людей на Марс, що є головним космічним прагненням Маска.