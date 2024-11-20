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Трамп вместе с Маском наблюдал за запуском Starship SpaceX

Ольга ГлущенкоСреда, 20 ноября 2024, 02:04
Трамп вместе с Маском наблюдал за запуском Starship SpaceX
фото: Getty Images

В штате Техас компания SpaceX миллиардера Илона Маска запустила свою ракетную систему Starship в шестой испытательный полет. На стартовой площадке компании в Техасе присутствовал новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

Детали Ракетная система высотой около 122 метра, предназначенная для высадки астронавтов на Луну и переправки экипажей на Марс, стартовала во вторник вечером с площадки SpaceX в Бока-Чика, штат Техас.

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Космический аппарат без экипажа был отправлен на пути к падению в Индийском океане, а ракета-носитель вернулась на Землю менее чем через семь минут.

Reuters отмечает, что участие Трампа в запуске Starship свидетельствует об углублении альянса с Маском, который получит выгоду от победы Трампа на выборах, а миллиардер, как ожидается, будет иметь чрезвычайное влияние, чтобы помочь своим компаниям и обеспечить благоприятное отношение со стороны властей.

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Маск, самый богатый человек мира, был заметным сторонником президентской избирательной кампании Трампа, выступая вместе с ним на митингах и предоставив ему по меньшей мере 119 миллионов долларов на политическую поддержку.

"Я направляюсь в великий штат Техас, чтобы посмотреть на запуск самого большого объекта, который когда-либо поднимали не только в космос, но и просто отрывали от земли", - написал Трамп в социальных сетях, пожелав Маску удачи в запуске.

13 ноября Трамп назначил Маска соруководителем нового проекта по повышению эффективности работы правительства, который, по словам основателя SpaceX и генерального директора Tesla, избавит федеральное правительство от расточительных расходов и нормативных актов, которые он назвал обременительными.

Регулирование Федеральным управлением гражданской авиации США коммерческих запусков ракет было источником разочарования для Маска, который жаловался, что агентство препятствует продвижению его компании на пути к Марсу.

Но одобрение FAA лицензии на запуск Starship во вторник, чуть более чем через месяц после предыдущего полета ракеты, стало самым быстрым регуляторным поворотом для SpaceX, поскольку агентство разрабатывает новые процессы утверждения запусков, чтобы идти в ногу с развитием американской космической отрасли.

Во вторник Маск перечислил четыре основные цели тестового полета - перезапуск космического двигателя Starship во время полета, что является ключевым для его маневренности в космосе, и осуществление более заметной посадки в океане в дневное время, тогда как прошлые попытки происходили ночью.

"Также испытываются тысячи небольших изменений в дизайне", - сказал Маск.

SpaceX надеется на быстрый прогресс в разработке Starship во время второй каденции Трампа. Ожидается, что космическая программа администрации предоставит программе NASA Artemis, которая должна вернуть астронавтов на поверхность Луны, большего фокуса на более амбициозной цели - высадке людей на Марс, что является главным космическим стремлением Маска.

ТрампМаскСША
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