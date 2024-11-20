Пентагон: Не бачимо ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю в Україні

У Пентагоні заявили, що не здивовані оновленням ядерної доктрини Росії, але не бачать ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю в Україні.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, цитують сайт Пентагона, "Голос Америки"

Пряма мова Сінгх: "Вони сигналізували, що мають намір оновити (ядерну доктрину – ред.) протягом останніх кількох тижнів.

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Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми спостерігали, чесно кажучи, протягом останніх двох років. Тож це те, за чим ми продовжуватимемо спостерігати.

Але ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні, і ми не бачимо жодних змін, які потрібно внести в нашу власну ядерну позицію".

Що передувало: Правитель Росії Володимир Путін своїм указом 19 листопада затвердив оновлену ядерну доктрину Росії, невдовзі після того, як Білий дім дозволив Україні бити углиб РФ. Умовою застосування ядерної зброї названо "старт балістичних ракет".