Пентагон: Не видим признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие в Украине

В Пентагоне заявили, что не удивлены обновлением ядерной доктрины России, но не видят признаков, что РФ готовится применить ядерное оружие в Украине.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, цитируют сайт Пентагона, "Голос Америки"

Прямая речь Сингх: "Они сигнализировали, что намерены обновить (ядерную доктрину - ред.) в течение последних нескольких недель.

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Это та же безответственная риторика, которую мы видели раньше и которую мы наблюдали, честно говоря, в течение последних двух лет. Поэтому это то, за чем мы будем продолжать наблюдать.

Но мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине, и мы не видим никаких изменений, которые нужно внести в нашу собственную ядерную позицию".

Что предшествовало: Правитель России Владимир Путин своим указом 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину России, вскоре после того, как Белый дом разрешил Украине бить вглубь РФ. Условием применения ядерного оружия назван "старт баллистических ракет".