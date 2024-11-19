Путін оновив ядерну доктрину РФ після дозволу Україні на дальні удари

Правитель Росії Володимир Путін своїм указом 19 листопада затвердив оновлену ядерну доктрину Росії, невдовзі після того, як Білий дім дозволив Україні бити углиб РФ. Умовою застосування ядерної зброї названо "старт балістичних ракет".

Джерело: російські пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС", "Новая газета Европа"

Деталі: Згідно з підписаним Путіним документом, начебто "агресія" проти РФ та її союзників з боку неядерної країни за підтримки ядерної держави буде розглянута як спільний напад.

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Також у доктрині говориться, що РФ може застосувати ядерну зброю в разі "критичної загрози" суверенітету і територіальній цілісності себе і Білорусії.

Серед умов для застосування ядерної зброї Росією названо "старт балістичних ракет" по території Росії.

Згідно з доктриною, рішення про застосування ядерної зброї має приймати сам лідер Кремля.

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У документі висловлюється впевненість, що "готовність і рішучість РФ застосувати ядерну зброю забезпечуватиме ядерне стримування".

Прессекретар правителя Кремля Дмитро Пєсокв вже заявив, що "використання західних неядерних ракет ЗС України проти РФ за новою доктриною може спричинити ядерну відповідь".

Чому це важливо: 17 листопада видання The New York Times повідомило, чинний президент США Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії.

19 листопада глава Кремля Володимир Путін своїм указом затвердив оновлену ядерну доктрину Росії, невдовзі після того, як Білий дім дозволив Україні бити углиб РФ. Однією з умов застосування ядерної зброї названо "старт балістичних ракет".

Варто зазначити, що про розширення російської доктрини ядерного стримування Путін заявив ще 25 вересня. Тоді глава Кремля сказав, що ядерна відповідь послідує при "достовірній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Путін уточнив, що має на увазі "літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".

Після цього українські безпілотники щонайменше кілька разів атакували Росію. Після одніє з наймасштабніших атак росЗМІ питали прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, чи відповість Росія ядерною зброєю на ці атаки (зокрема, на тлі розмов про зміну ядерної доктрини Росії).

Пєсков на це відповів, що "не потрібно надмірно апелювати до цього документа".

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія багато разів оголошувала різні "червоні лінії", порушення яких нібито призведе до відповіді ядерною зброєю.

"Червоні лінії" в різний час стосувалися танків Леопард, західних ракет, винищувачів F-16 та іншого.

Україна багаторазово переходила ці так звані "червоні лінії" Кремля. Але навіть захід українських військ на територію Росії та утримування під контролем ЗСУ сотні російських населених пунктів не призвели до якоїсь принципово нової реакції Росії у відповідь на такі дії.

Російський правитель Володимир Путін спочатку обрав стратегію не помічати того, що відбувається, а потім намагався всіляко применшити значущість захоплення російських територій українською армією.

Також російська влада і пропагандистські ЗМІ вирішили не помічати українські удари безпілотниками по російських аеродромах і складах боєприпасів – після кожної нової атаки вони пишуть тільки про те, що ППО нібито збила десятки дронів, і ніколи не коментують руйнування або втрати.

Для довідки: Американські ракети ATACMS залежно від модифікації можуть мати дальність від 140 до 300 км.