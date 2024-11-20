CША на день закрили своє посольство у Києві: мають дані про ризик великого обстрілу 20 листопада
Середа, 20 листопада 2024, 08:49
Сполучені Штати 20 листопада вирішили закрити своє посольство у Києві, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку РФ цього дня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посольство США в Україні
Дослівно посольство: "Посольство США у Києві отримало конкретну інформацію про потенційну можливість серйозної повітряної атаки 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде зачинене, співробітники отримали інструкції щодо перебування в укриттях".
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Деталі: Громадянам США радять "бути готовими негайно спуститися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги".
Передісторія:
- 19 листопада неофіційно з’явилася інформація про перше застосування американських ракет ATACMS по території Росії після відповідного дозволу США.
- Українські джерела стверджували, що удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.
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