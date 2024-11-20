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CША на день закрили своє посольство у Києві: мають дані про ризик великого обстрілу 20 листопада

Ірина Балачук, Марія ЄмецьСереда, 20 листопада 2024, 08:49
CША на день закрили своє посольство у Києві: мають дані про ризик великого обстрілу 20 листопада
Посольство США в Україні. Фото з Вікіпедії

Сполучені Штати 20 листопада вирішили закрити своє посольство у Києві, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку РФ цього дня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посольство США в Україні 

Дослівно посольство: "Посольство США у Києві отримало конкретну інформацію про потенційну можливість серйозної повітряної атаки 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде зачинене, співробітники отримали інструкції щодо перебування в укриттях".

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Деталі: Громадянам США радять "бути готовими негайно спуститися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги".

Передісторія:

  • 19 листопада неофіційно з’явилася інформація про перше застосування американських ракет ATACMS по території Росії після відповідного дозволу США. 
  • Українські джерела стверджували, що удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.

Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір

СШАКиїв
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