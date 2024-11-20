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США на день закрыли свое посольство в Киеве: есть данные о риске крупного обстрела 20 ноября

Ирина Балачук, Мария ЕмецСреда, 20 ноября 2024, 08:49
США на день закрыли свое посольство в Киеве: есть данные о риске крупного обстрела 20 ноября
Посольство США в Украине. Фото из Википедии

Соединенные Штаты 20 ноября решили закрыть свое посольство в Киеве, поскольку получили информацию об угрозе крупной воздушной атаки со стороны РФ в этот день.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на посольство США в Украине

Дословно посольство: "Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной возможности серьезной воздушной атаки 20 ноября. Из соображений предосторожности посольство будет закрыто, сотрудники получили инструкции по пребыванию в укрытиях".

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Детали: Гражданам США советуют "быть готовыми немедленно спуститься в укрытие в случае объявления воздушной тревоги".

Предыстория:

  • 19 ноября неофициально появилась информация о первом применении американских ракет ATACMS по территории России после соответствующего разрешения США.
  • Украинские источники утверждали, что удар ATACMS нанесли по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев Брянской области.

Смотрите видео "ЕвроПравды": Разрешение Байдена бить ATACMS по РФ: детальный разбор

СШАКиев
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