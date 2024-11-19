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ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії

Валентина РоманенкоВівторок, 19 листопада 2024, 13:28
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Atacms. Ілюстративне фото: Getty Images

В ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.

Джерело: Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовника у Силах оборони

Деталі: Повідомляється, джерело видання підтвердило завдання удару по 67-му арсеналу ГРАУ у Карачеві Брянської області РФ балістичною ракетою ATACMS.

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Офіційно ніхто з представників влади чи війського керівництва України цю інформацію не коментував.

Водночас Генеральний штаб вранці підтвердив, що у ніч на 19 листопада Сили оборони уразили арсенал матеріально-технічного забезпечення російських військ у районі міста Карачев Брянської області, не уточнюючи, яким видом озброєння цього було досягнуто. Центр протидії дезінформації повідомляв, що на складі були артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими до їхніх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ

Повідомлялося, що станом на 2.30 ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

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"Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме. Далі буде", - зазначили в Генштабі.

Що передувало: Правитель Росії Володимир Путін своїм указом 19 листопада затвердив оновлену ядерну доктрину Росії, невдовзі після того, як Білий дім дозволив Україні бити углиб РФ. Однією з умов застосування ядерної зброї названо "старт балістичних ракет".

17 листопада видання The New York Times повідомило, чинний президент США Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії.

Довідково: Американські ракети ATACMS залежно від модифікації можуть мати дальність від 140 до 300 км.

ATACMSРосіявійна
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