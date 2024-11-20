Reuters: Путін готовий обговорити з Трампом замороження війни і припинення вогню, але не поверне територію
Російські чиновники вважають, що правитель РФ Володимир Путін відкритий до обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, але виключає деокупацію і наполягає на тому, щоб Україна відмовилась від НАТО.
Джерело: Reuters з посиланням на п'ять джерел, знайомих з думкою Кремля
Деталі: У звіті про те, на що погодиться Путін у будь-якій угоді, укладеній за посередництва Трампа, п'ять нинішніх і колишніх російських чиновників заявили, що Кремль може в цілому погодитися на заморожування конфлікту вздовж лінії фронту.
За словами трьох з джерел, які побажали залишитися анонімними, є можливість для переговорів щодо точного розподілу чотирьох східних областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Москва стверджує, що ці чотири області є частиною Росії.
Водночас двоє чиновників РФ заявили, що можуть бути відкритими для виведення військ з відносно невеликих ділянок території в Харківській і Миколаївській областях.
Два джерела заявили, що рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні запустити американські ракети ATACMS вглиб Росії, може ускладнити і затримати будь-яке врегулювання - і посилити вимоги Москви.
Якщо не буде досягнуто домовленості про припинення вогню, сказали обидва джерела, то Росія продовжуватиме воювати.
Пряма мова речника Кремля Дмитра Пєскова: "Путін вже сказав, що заморозити конфлікт ніяк не вдасться. І дозвіл на ракетні удари - це дуже небезпечна ескалація з боку Сполучених Штатів".
В РФ повторили вимоги початку вторгнення від лютого 2022 року: не допустити вступу України до НАТО або присутності військ НАТО на українській землі; вимога обмежити чисельність ЗСУ і зобов'язання не обмежувати використання російської мови.
Загалом Росія захопила понад 110 000 квадратних кілометрів української території. Україні належить близько 650 квадратних кілометрів Курської області Росії.
За словами одного з джерел, всередині країни Путін може продати угоду про припинення вогню, в результаті якої Росія утримує більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, як перемогу і зберегла наземний міст до Криму.
Майбутнє самого Криму не підлягає обговоренню, заявили всі російські чиновники.
Один з чиновників, високопоставлене джерело, знайоме з обговореннями на вищому рівні в Кремлі, сказав, що Заходу доведеться прийняти "сувору правду" про те, що вся підтримка, яку він надав Україні, не змогла запобігти перемозі Росії у війні.
Відповідаючи на запитання, як може виглядати можливе припинення вогню, два російські джерела посилалися на проєкт угоди, який обговорювали в РФ у квітні 2022 року.
Згідно з ним, Україна має погодитися на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великобританії, Китаю, Франції, Росії та США.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський очікує підтримку України з боку новообраного президента США Дональда Трампа у разі перемовин Києва з Москвою щодо війни, а також "сильну Україну" назвав основою переговорів.
- У квітні 2022 року Росія фактично зірвала мирні переговори з Україною, внісши до проєкту договору пункт про те, що вона матиме право вето при ухваленні відповіді міжнародної спільноти в разі повторного нападу на Україну.
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